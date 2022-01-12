رئيس كازاخستان يعلن بدء انسحاب قوات حفظ السلام لـ"معاهدة الأمن الجماعي" من بلده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف أن عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من بلده ستنطلق يوم غد 13 يناير.



وجاء هذا الإعلان على لسان توكاييف أثناء اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء في مدينة ألما-آتا التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال موجة الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها البلاد.

وصرح الرئيس، وفقا لبيان صدر عن مكتبه: "تنطلق يوم غد عملية الانسحاب المنظم لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأجريت محادثات مع رؤساء الدول المعنية بهذا الشأن".

وشكر توكاييف قوات حفظ السلام على عملهم خلال الأيام الأخيرة، ووصف مهمة تلك القوات بأنها "ناجحة جدا"، مشددا على أن نشر قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وخاصة في ألما-آتا، لعب بحد ذاته دورا ملموسا في استعادة استقرار الوضع في البلاد.