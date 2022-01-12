السفارة الأمريكية في بيروت تنفي التدخل لصالح حاكم مصرف لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نفت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الأربعاء، مطالبتها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل لمنع أي إجراء قانوني ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.



وقالت السفارة ، في بيان عبر تويتر: "فوجئنا بتقرير صحافي يشير إلى أن مصرف لبنان كان موضوع نقاش بين السفيرة الأمريكية دوروثي شيا والرئيس بري بالأمس".

وأضافت "في الحقيقة، تركز النقاش مع رئيس مجلس النواب على تساؤلات حول مجلس النواب وعلى زيارة مرتقبة لمسؤول في الخارجية الأمريكية، لذا اقتضى التوضيح".

وكانت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أشارت في عددها اليوم إلى أن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا أبلغت رئيس مجلس النواب، أمس أن "إجراء قانونياً سيتخذ ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ونحن نعول على حكمتك وحزمك للحؤول دون التصرف بتهور ضد سلامة، خاصةً أن المحافظة عليه ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة".

ويذكر أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة أمس الثلاثاء طلبت فيها إنفاذ قرار منع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر.