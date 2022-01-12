سوريا.. مقتل عنصرين من "قسد" في ريف دير الزور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر محلية سورية، اليوم الأربعاء مقتل عنصرين من قوات سورية الديمقراطية قسد، أحدهما مسؤول الإعلام لديها، في حادثتين منفصلتين، بريف دير الزور الشرقي.



ونقلت الوكالة السورية للأنباء اليوم عن المصادر أن "ما يسمى مسؤول الإعلام لدى ميليشيا قسد قتل برصاص مجهولين قرب قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي".

ولفتت المصادر إلى أن "جثة عنصر آخر من الميليشيا وجدت في أحد شوارع مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي".

ووفق الوكالة، قتل وأصيب عدد من مسلحي قسد أمس الثلاثاء بعد انفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الشعبية في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.