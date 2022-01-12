الصحة: تقديم الدعم والمشورة لأكثر من مليون شاب خلال 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم والمشورة لـ مليون و111 ألفًا و942 من الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، خلال عام 2021.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 1200 عيادة صديقة "للشباب والمراهقين" موزعين على منشآت الرعاية الصحية الأولية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان اليوم، أن العيادات الصديقة "للشباب والمراهقين" تهدف إلى التثقيف الصحي والتعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى تشجيعهم على إتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تهيئة 280 منشأة رعاية صحية أولية خلال العام الماضي، للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين.

وأضاف "عبدالرازق" أنه تم تدريب 381 فريقا طبيا، وكذلك الجهاز الإشرافي من مسئولي السن المدرسي بالمديريات والإدارات الصحية، على تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، والمشورة للشباب والمراهقين.

وقال "عبدالرازق" إن جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن (15335).