أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

تمكنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب من تحقيق نجاح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على التدريب الفني لصيانة الطائرات.

وصرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين اليوم بأن حصول الأكاديمية على تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، يعكس الثقة الدولية في شركة مصر للطيران ومنظومة التدريب بها، ويجذب مزيدا من العملاء، متمنياً مزيدا من النجاح المثمر للأكاديمية في مجالات التدريب المختلفة.

ومن جانبه، أكد رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب الطيار إيهاب الطحطاوي أن وفد الوكالة الأوروبية التي تفقد الأكاديمية لتجديد الاعتماد، أشاد بنظام الجودة ومستوى العملية التدريبية وبكافة الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بها.

يذكر أن الأكاديمية أضافت في الفترة الأخيرة إلى قدراتها التدريبية، تدريب المهندسين على طرازي الإيرباص (A320 NEO، A220)، وبذلك تحقق الأكاديمية القدرة على تغطية الاحتياجات التدريبية الفنية لكافة الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط، وكذلك لمختلف الشركات العربية والإفريقية والأجنبية.