مسعف ينقذ عاملًا من الموت بعد إصابته بصعق كهربائي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نجح مسعف بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم الأربعاء، في إنقاذ عامل من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض «أحمد. ر.ع» 58 عامًا، عامل لصعق كهربائي.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصاب في حالة خطر نتيجة إصابته بالصعق، وعدم وجود نبض، وعلى الفور أجرى المسعف إنعاش قلبي رئوي للمصاب وأجرى عمليات صدم كهربائي للمصاب حتى عاد القلب للعمل مرة أخرى.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لاستكمال باقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.