السيسي يشهد جلسة عن المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - أ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية بعنوان" المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم انطلقت أمس الأول الاثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "العودة معًا"، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات : إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الجاري.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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