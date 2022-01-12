الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في الـ80 بعد احتجاز القوات الإسرائيلية له

محمد اسماعيل - القاهرة - الضفة الغربية- (بي بي سي):

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مسن في الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء، بعد احتجازه والاعتداء عليه من قبل القوات الإسرائيلية.

وبحسب عائلة عمر عبد المجيد أسعد البالغ من العمر 80 عاما من قرية جلجليا شمال رام الله، أوقف الجنود الإسرائيليون المسن وقيدوا يديه واعتدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجلطة قلبية، ونُقل إلى أحد المراكز الطبية القريبة من المكان، الذي نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصل متوفياً.

وأفاد رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع، لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كان المواطن أسعد عائدا من زيارة أقاربه، حيث هاجم جنود الاحتلال سيارته بصورة مفاجئة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء.

وهاجمو أربعة من العمال وباعة الخضرة الذين كانوا في طريقهم إلى أعمالهم فجرا، استمرت العملية حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا، عندما انسحب جنود الاحتلال من المنطقة، فهرع المواطنون ليساعدوا المحتجزين ويجدوا أن المسن عمر أسعد كان يصارع الموت.