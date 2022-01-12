الأرجنتين تتحول إلى «فرن»... موجة حر قياسية

تشهد الأرجنتين موجة حر لم يسبق لها مثيل في تاريخها مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية، مما يجعل البلاد لفترة من ساعات اليوم أكثر الأماكن حرارة على سطح الأرض.

ويضغط ذلك بشدة على شبكات الكهرباء ويجبر السكان على البحث عن الظل اتقاء للحر القائظ.

ومع ارتفاع درجات الحرارة لتحوم حول 45 درجة مئوية في أجزاء من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف عندما تعطلت شبكات التوزيع في العاصمة بوينس آيرس المكتظة بالسكان وما حولها.

وقال خوسيه كاسابال (42 عاماً) الذي اصطحب أطفاله نحو مكان أكثر برودة «عدت إلى المنزل ولم تكن هناك كهرباء وكان المنزل عبارة عن فرن. لذلك اصطحبتهم إلى منزل جدتهم للسباحة في المسبح».

وزاد ارتفاع درجات الحرارة في الأرجنتين مقارنة بأجزاء من أستراليا التي تراجعت درجات الحرارة فيها أثناء الليل. وألحق الطقس الحار المائل للجفاف في الأرجنتين، والناتج عن ظاهرة النينيا، أضراراً بالمحاصيل ما يجعل البلاد أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض حالياً وذلك لعدة ساعات من اليوم.

ونبّه المسؤولون المحليون السكان إلى ضرورة البقاء بعيداً عن أشعة الشمس في أشد فترات اليوم حرارة، وارتداء ملابس خفيفة مع الحفاظ على ترطيب الجسم.