عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك.



وقالت دائرة الأوقاف، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن "المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية في ساحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة".

وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أمس الثلاثاء، اقتحام المستوطنين "بشكل مكثف" للمسجد الأقصى في شرق القدس، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.