شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ثقافى بزامبيا: منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الرؤى والثقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت برسيلا موسينجل مسؤولة مركز ثقافى بزامبيا وإحدى المشاركات فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، إن منتدى الشباب فرصة لتبادل الرؤى و الأفكار والثقافات، مضيفة أن المنتدى فرصة للحوار بين الشباب حول الحضارات .

وأضافت برسيلا موسينجل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن منتدى الشباب يعد فرصة لكسب علاقات جديدة و للاستماع الى أصواتهم و التعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم، متابعة: "فرصة للاستثمار و تشابك العلاقات، وفرصة للتعارف بين الشباب والاستثمار فى مجال التخصص وتبادل الثقافات والحضارات".

وأشارت برسيلا موسينجل مسؤولة مركز ثقافى بزامبيا وإحدى المشاركات فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، الى أن المنتدى فرصة فريدة وفرت لهم التعرف على النظراء من دول مختلفة ومشاركة خبراتهم، مؤكدة أن المنتدى تجربة فريدة من الناحية الثقافية واكتشاف خبراتهم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.