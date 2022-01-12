'محمد عبده' يعلق على شائعة اعتزاله الغناء (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أنتشرت أنباء حول أعتزال الفنان "محمد عبده" والتي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً.



وحسم "عبده" الجدل حول اعتزاله الغناء، وذلك بعد تداول شائعات حول اعتزاله على مواقع التواصل مؤخراً، بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده هذه الشائعة، وقال إن اعتزال الفن مسؤولية ليس على قدرها، وأنها مسؤولية هو غير قادر على تحملها وأكبر من تحمله، وطمأن جمهوره بهذا التأكيد بعد الجدل حول اعتزاله الغناء.