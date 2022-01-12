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اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,800,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,63 دولار
100 باوند 136,30 دولار
100 دولار 1379,88 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1817,02 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 84,00 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 81,62 دولار
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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