انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,800,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,63 دولار
100 باوند 136,30 دولار
100 دولار 1379,88 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1817,02 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 84,00 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 81,62 دولار
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,800,000 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,63 دولار
100 باوند 136,30 دولار
100 دولار 1379,88 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1817,02 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 84,00 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 81,62 دولار