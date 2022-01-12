نجمة 'لاكاسا دي بابل' تلقي السلام بالعربية.. فيديو

بغداد - ياسين صفوان - ألقت الممثلة الإسبانية، إيتزيار إيتونو، بطلة المسلسل الشهير "لاكاسا دي بابل" كلمة في حفل افتتاح الدورة ‏الرابعة لمنتدى شباب العالم، الاثنين، المقام في شرم الشيخ بمصر.‏



وبدأت إيتونو كلمتها بإلقاء تحية السلام بالعربية "السلام عليكم"، في حضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي.



وأكدت أنه "من دواعي شرفها أن تشارك في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد كثيرة". وأكدت أنه "من دواعي شرفها أن تشارك في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد كثيرة".

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر، بعد أن جاءت للمرة الأولى في عام 1998 لزيارة الأهرامات والمعابد الأثرية. وعن مصر قالت إيتزيار إيتونو إن "هذه الارض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي".