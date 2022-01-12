انت الان تتابع خبر مأساة في مصر.. حريق يودي بحياة 4 أطفال بغياب الأم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد شهود عيان لصحيفة «الوطن» أنهم لم يستطيعوا الدخول بسبب الدخان الكثيف، ولكنهم تمكنوا من فصل الكهرباء عن العمارة ودخلوا الشقة لإطفاء النيران، وتعرض أحد الجيران للحرق وهو يحاول إخراج جثمان الطفل الصغير، وأن الإسعاف والأجهزة الأمنية وصلت لموقع الحريق على الفور.وأشار أحد شهود العيان إلى أن الجيران اكتشفوا خروج دخان من الشقة وأخبروا صاحب المنزل الذي استعان بنجار لكسر الباب، حيث لم يتوقعوا وجود أحد بالداخل، وأنهم قاموا بمحاولات لإطفاء النيران ولم يتوقعوا وجود أطفال في الشقة حتى اكتشفوا جثثهم.

وحكى أحد الجيران عن الموقف الصعب لوالدة الأطفال والتي صرخت قائلة «طب صحوا لي واحد منهم طب صحوا لي واحد من ولادي»، لافتًا إلى أنها لم تكن في وعيها نظرًا لأنها فقدت 4 أطفال 3 بنات وولد مرة واحدة.



ولفت أحد شهود العيان إلى أن النار أتت على الشقة بالكامل، وأن والدة الأطفال تعرضت لصدمة كبيرة بعد مشاهدها جثة ابنها الرضيع وبناتها الثلاث وأن الأم أخبرتهم أنها مطلقة وتسكن هذه الشقة منذ 10 شهور.