الولايات المتحدة الأمريكية ترسل 308 ملايين دولار و1 مليون لقاح ضد فيروس كورونا إلى أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل 308 ملايين دولار و1 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، في إطار مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية، في إطار مساعدتها الإنسانية للبلاد.



ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إيميلي هورن أن الأموال هي جزء من 782 مليون دولار، أعلنت الحكومة الأمريكية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تخصيصها للشعب الأفغاني.

ويفترض أن تمنح 308 ملايين دولار للشعب الأفغاني، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو.إس.إيد".

وقالت المتحدثة: "سيستخدم الأموال لتوفير مأوى ومياه ومنشآت صحية، وهي احتياجات ملحة، بسبب انتشار فيروس كورونا والجفاف وموسم الشتاء".

ويأتي إعلان المساعدات، في وقت لا تزال فيه أمريكا تجمد أصولاً أفغانية بحوالي 10 مليارات دولار في بنوكها.