شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برصاص مجهولين.. مقتل مسؤول بـ"قوات سوريا الديمقراطية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت دمشق، الأربعاء، مقتل مسؤول الإعلام في قوات سوريا الديمقراطية برصاص مجهولين في دير الزور.



وذكرت وكالة الأنباء السورية أن مسؤول الإعلام لدى قوات سوريا الديمقراطية قتل برصاص مجهولين بالقرب من قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور.

ولم يصدر بيان من "قوات سوريا الديمقراطية" حول الواقعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 8:40 ت.غ.