بشرط.. الكويت تسمح بدخول مصابي كورونا من المطعمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تعميما جديدا موجها لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.



وذكر التعميم الموجه لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي. أنه سيسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضح البيان أن المحصن الذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تحديث البروتوكولات لمواجهة وباء كورونا، فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف المخالط ومدة الحجر وغيرها.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بينما سجلت البلاد أمس الثلاثاء 3683 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق.

وبدءا من يوم 2 يناير/ كانون الثاني، تم سريان قرار عدم السماح بالسفر خارج الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت واعتبارهم غير مكتملي التحصين.

واشترطت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على من يرغب في السفر خارج البلاد أن يتلقى الجرعة التعزيزية (التنشيطية).