ألمانيا تمنع مؤسسة موالية لإيران من عضوية جامع هامبورغ.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استبعدت السلطات الألمانية مركز هامبورغ الإسلامي، من عضوية المجلس الاستشاري بجامع هامبورغ، بعد اتهامه بالتورط في أنشطة "تعبوية" و"إرهابية" ذات صلة بإيران.



وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن تقرير للاستخبارات الألمانية، أن المركز الإسلامي في هامبورغ "جناح ثقافي لإيران بأوروبا وذراع سياسية لها، يتخذ من العمل المدني الثقافي والتنموي إطاراً لتسهيل حركته وسط المهاجرين العرب والمسلمين، وتسويق القيم السياسية والدينية للنظام الحاكم في طهران، وتقديم الدعم لكيانات ولمصنفين على قوائم الإرهاب، مثل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني".

ووفق تقرير للصحيفة، خلصت الاستخبارات إلى ارتباط المركز بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وبميليشيات حزب الله اللبناني المصنف على قوائم الإرهاب في ألمانيا، بجناحيه السياسي والعسكري.

ولا يعد هذا القرار باستبعاد المركز جديدا في ألمانيا، إذ سبق للحكومة تطبيق عقوبات على مراكز ثقافية ودعوية، اعتبرتها داعية للتطرف ولما يخالف قيم الدستور الألماني.