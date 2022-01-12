الدينار الكويتي يواصل الصعود.. أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الدينار الكويتي ارتفاعه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، في البنك الأهلي المصري.

وكان الدينار الكويتي ارتفع أمس قرشًا واحدًا في الشراء والبيع.

واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي: 49.56 جنيه للشراء بزيادة قرش، و52.04 جنيها للبيع بزيادة قرشين.

سعر الريال السعودي: 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 21.75 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.