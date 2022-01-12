لتسليمها للمواطنين.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بالكوثر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال المرحلتين الخامسة والسادسة من عمارات الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر، بإجمالي 63 عمارة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية.

وأوضح بيان، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي وسير العمل بالمرحلة الخامسة، والتي تشمل 31 عمارة، منها 24 بمنطقة خلف الضرائب، إذ جرى الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيب لجميع العمارات بنسبة 100٪، وكذلك أعمال شبكات المياه والكهرباء، وجاري العمل بمحطة الصرف رقم 4، وبالنسبة لموقع خلف الإسعاف جرى استئناف العمل بعدد 7 عمارات كانت متوقفة منذ 2015، وجاري تشطيب واجهات 2 عمارة وتركيب الأبواب والشبابيك لعدد 3 عمارات.

وفيما يخص المرحلة السادسة، والتي تشمل 32 عمارة بموقع أرض الغابة، جرى الانتهاء تمامًا من 31 عمارة، وجاري أعمال التشطيبات النهائية لواجهة العمارة المتبقية، والتي من المقرر الانتهاء منها منتصف الشهر الجاري، كما جرى الانتهاء من المرافق.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة اليومية للأعمال ونسب التنفيذ وإنهاء الأعمال المتبقية في أسرع وقت، تمهيدًا لتسليم المواطنين وحداتهم السكنية.