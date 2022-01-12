اليوم..روسيا والناتو يعقدان جلسة مفاوضات في بروكسل

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، جلسة مفاوضات في بروكسل لبحث المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الروسي مع ممثلين عن حلف شمال الأطلسي، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقا، وضم أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو قرر في أكتوبر الماضي، إلغاء اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف، وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، ما دفع روسيا إلى الرد بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتبارا من 1 نوفمبر، وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.