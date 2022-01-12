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وزيرا خارجية الولايات المتحدة وأوكرانيا يبحثان “الخطوات اللاحقة” بشأن روسيا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

بلينكن

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا “الخطوات اللاحقة” في العلاقات مع روسيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بلينكن وكوليبا، يوم أمس الثلاثاء: “نظرا للقلق المشترك بشأن استمرار زيادة روسيا للتواجد العسكري غير المبرر حول أوكرانيا وداخل أراضيها بحث الوزيران نتائج الحوار الأمريكي الروسي حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف والخطوات اللاحقة قبيل اجتماع مجلس روسيا – الناتو في بروكسل غدا (الأربعاء)”.

وأشار بلينكن إلى أن الدبلوماسية تعتبر الطريق المسؤول الوحيد لتسوية الوضع حول أوكرانيا، مؤكدا أن أي مفاوضات حول أوكرانيا لن تجري بدون أوكرانيا نفسها.

وأكد بلينكن لكوليبا أنه في حال “اختارت روسيا طريق النزاع” ستكون الولايات المتحدة وشركاؤها على استعداد لفرض عقوبات على روسيا وتعزيز الجناح الشرقي للناتو وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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