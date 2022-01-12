6 قتلى إثر شجار في سجن في الفيليبين

شجار في سجن في الفيليبين (أ ف ب).

أسفر شجار بين عصابات متناحرة في سجن مكتظ في العاصمة الفيليبينية مانيلا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 33 آخرين، وفق ما ذكرت السلطات الثلاثاء.

قال المتحدث باسم مصلحة السجون كزافييه سولدا إن سجن كالوكان، حيث وقع الشجار، يضم حوالي 1900 سجين في حين أنه مصمم لاستيعاب أقل من 200 سجين.

تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الشجار الذي بدأ بنزاع بين اثنين من الموقوفين، بحسب سولدا. لم يتم تحديد نوع السلاح المستخدم.

وتم تعزيز الأمن داخل المؤسسة من أجل الحفاظ على النظام.