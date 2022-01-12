محادثات بين روسيا والناتو وسط توتر "متصاعد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعد اجتماع مع واشنطن لم تعلن نتائجه بعد، تعقد روسيا جلسة محادثات مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث "الضمانات الأمنية" في ظل التوتر المتزايد.



الاجتماع الذي يعقد اليوم الأربعاء من المقرر أن يبحث خلاله الوفد الروسي مع ممثلين عن الحلف، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقا، وضم أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وأثارت روسيا قلق البلدان الغربية بحشدها عشرات الألوف من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا خلال الشهرين الأخيرين.

وتنفي موسكو الإعداد لمهاجمة أوكرانيا وتقول إن من حقها تحريك قواتها على ترابها حينما ترى ذلك مناسبا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الناتو إلغاء اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف، وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، ما دفع روسيا إلى الرد بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.

وأمس الثلاثاء، أعلنت روسيا إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مناطق بعضها قريب من الجارة أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي إن قوات قوامها ثلاثة آلاف فرد بدأت مناورات بالذخيرة الحية في غرب البلاد.

جاء الإعلان الروسي عن المناورات بعد يوم من عقد مباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن طلبات موسكو الأمنية قالت واشنطن إنها سترد عليها الأسبوع المقبل.

فيما قالت روسيا إنها غير متفائلة بعد الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أزمة أوكرانيا وإنها لن تسمح بضياع مطالبها بضمانات أمنية من الغرب في مفاوضات مضنية.