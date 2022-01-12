القبض على 9 متهمين وضبط مواد مخدرة في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على تسعة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في بابل.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، القت القبض على تسعة متهمين وضبطت بحوزتهم حبوب مخدرة من نوع كبتاجون ومادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع".



وأشار البيان إلى إنه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28/ مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".

