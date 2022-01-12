اخبار العالم

إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 310 ملايين والوفيات تقترب من 6 ملايين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس العالمية تتجاوز 310 ملايين والوفيات تقترب من 6 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 310.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و846444.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               842311                              61689433

 

الهند                              484213                                 35875790

 

البرازيل                         620142                              22558695

 

المملكة المتحدة             150230                              14617314

 

فرنسا                          125438                                12111218

 

روسيا                        666736                               10684204

 

تركيا                           83663                                10003695

 

إيطاليا                          139265                               7554344

 

ألمانيا                       114122                               7545771

 

إسبانيا                      89934                                 7164906.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات               عدد الإصابات

 

27 - العراق                     24220                    2100518

 

42 - الأردن                      12909                   1085500

 

44 - المغرب                  14915                   1004706

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا