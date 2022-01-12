إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 310 ملايين والوفيات تقترب من 6 ملايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 310.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و846444.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 842311 61689433

الهند 484213 35875790

البرازيل 620142 22558695

المملكة المتحدة 150230 14617314

فرنسا 125438 12111218

روسيا 666736 10684204

تركيا 83663 10003695

إيطاليا 139265 7554344

ألمانيا 114122 7545771

إسبانيا 89934 7164906.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24220 2100518

42 - الأردن 12909 1085500

44 - المغرب 14915 1004706