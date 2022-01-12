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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تؤكد أن تأثير الجائحة على الشباب كان مفجعا بشكل خاص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن تأثير جائحة كورونا على الشباب كان مفجعا بشكل خاص.
وأوضح جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد أثرت الجائحة تأثيرا عميقا علينا جميعا، ولكن تأثيرها على الشباب كان مفجعا بشكل خاص".
وأضاف: "بينما يعمل القادة وصانعو السياسات على تعافينا، أحثهم على التطلع إلى الشباب".
وتابع: "يجب أن تأتي احتياجاتهم في المقام الأول في جميع المناقشات المتعلقة بالسياسات والاستثمار".