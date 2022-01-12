شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح التجربة النهائية لإطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت أمس، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير أنظمة اسلحة جديدة وسط توقف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي تجاه بحر الشرق، وحلق لمسافة 700 كيلومتر بأقصى ارتفاع بلغ 60 كيلومترا وسرعة قصوى تبلغ عشرة أضعاف سرعة الصوت، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.