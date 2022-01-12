كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح التجربة النهائية لإطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت أمس، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير أنظمة أسلحة جديدة وسط توقف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي تجاه بحر الشرق، وحلق لمسافة 700 كيلومتر بأقصى ارتفاع بلغ 60 كيلومترا وسرعة قصوى تبلغ عشرة أضعاف سرعة الصوت، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "أن تجربة الإطلاق تهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية الشاملة لنظام الأسلحة المتطورة الأسرع من الصوت".

وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عملية الإطلاق.