ضبط سيدة تركت طفليها في الشارع وفرت هاربة بدمياط.. وأسرتها: "مريضة نفسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى السيدات وبصحبتها طفلين بأحد شوارع بمدينة دمياط وقيامها بالتعدي على أحدهما بالضرب.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لإحدى السيدات وبصحبتها طفلين بأحد الشوارع بمدينة دمياط وتقوم بالتعدي على أحدهما بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من الأهالي بقيام إحدى السيدات بترك طفلين صغيرين بدائرة القسم وهروبها عقب ذلك، على الفور انتقلت القوات وتحفظوا على الطفلين وتمكنت من ضبط السيدة وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط وأن الطفلين أبنائها وإنها منفصلة عن والدهما "مقيم حاليا خارج البلاد"، وبسؤالها عن سبب ترك الطفلين تبين عدم اتزانها.

باستدعاء والدها وشقيقها أقرا بأنها تعاني من مرض نفسي وقاما باستلامها والأطفال وتعهدا بحسن رعايتهم.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.