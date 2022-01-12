عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوثة الأممية: يجب إجراء الانتخابات الليبية في يونيو المقبل

الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365

شددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.



وقالت وليامز في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات.

وأضافت أنها تعمل مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها بأسرع وقت، مؤكدة أن تحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية قرار ليبي، والأمم المتحدة ليست مختصة بذلك.

وتابعت، أنها واثقة من إمكانية الاستمرار في الاستجابة لأصوات الليبيين الذين يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويريدون إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة.

وأكدت أن الانتخابات ستذهب بليبيا إلى مستقبل أكثر ديمومة، خاصة أنها تعيش حاليا في حالة فوضى، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا بالسماح لليبيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع".

محاولات أممية

ومنذ وصولها إلى ليبيا في 12 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، ألتقت المستشارة الأممية بعدد كبير من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق، لإعادة إحياء الحوار الليبي الليبي.

وأجرت أيضا عدة مباحثات مع دول الجوار، وخاصة تونس والجزائر والدول الفاعلة في الملف الليبي لدعم إجراء الانتخابات في وقت قريب وتحقيق تطلعات الشعب.

وألتقت وليامز السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا، حيث ناقشا وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، وشددتا على ضرورة تنسيق الشركاء الدوليين لعملهم لدعم عملية انتخابية تحترم الإطار الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والحاجة الملحة لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

تأجيل الانتخابات

ويحمل الليبيون البعثة الأممية مسؤولية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والتي تم تأجيلها.

وينتظر الليبيون جلسات مجلس النواب التي مقرر أن ترسم خارطة طريق جديدة بعد تعذر إجراء الاستحقاق في موعده.

وعقد مجلس النواب الإثنين الماضي جلسة اشتملت على إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، التي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد 24 يناير/كانون الثاني الجاري كموعد للاستحقاق، إلا بزوال القوى القاهرة، المتمثلة في التهديدات التي وردتهم.

وانتهت الجلسة بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.