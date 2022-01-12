عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط توتر دولي.. مناورات عسكرية روسية قرب أوكرانيا

الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت روسيا، الثلاثاء، إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مناطق بعضها قريب من الجارة أوكرانيا.



وقال الجيش الروسي إن قوات قوامها ثلاثة آلاف فرد بدأت مناورات بالذخيرة الحية في غرب البلاد.

جاء الإعلان الروسي عن المناورات بعد يوم من عقد مباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن طلبات موسكو الأمنية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المنطقة العسكرية الغربية الروسية، قولها إن المناورات ستجرى في منطقة سمولينسك بالقرب من حدود روسيا البيضاء ومناطق فورونيج وبيلجورود وبريانسك بالقرب من أوكرانيا.

وأضافت أن المناورات ستتضمن مشاركة دبابات من طراز (تي-72 بي3) ومركبات مشاة قتالية من طراز (بي.إم.بي-2) وأسلحة نارية عادية.

يأتي ذلك فيما قال الكرملين اليوم إنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى التفاؤل بالتوصل إلى انفراجة محتملة.

وأثارت روسيا قلق الغرب بعدما حشدت قواتها بالقرب من أوكرانيا، وطالبت واشنطن بالتعهد بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أو قيام التحالف العسكري بالتوسع شرقا، وهو ما رفضته الولايات المتحدة.