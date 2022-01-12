شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: «حرية اليمن السعيد» مرحلة حاسمة في مواجهة التوسع الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن مرحلة حاسمة من معركة اليمن في مواجهة المشروع التوسعي الايراني والخلاص من مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران انطلقت مع إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء بدء عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات، في ظل انتصارات كبرى حققها الأبطال في جبهات "شبوة، مأرب، البيضاء".

وأضاف الوزير اليمني، أن هذه المرحلة الحاسمة تستوجب توحيد كافة الطاقات والجهود تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والاصطفاف خلف الجيش الوطني والمقاومة من مختلف التشكيلات العسكرية المواجهة للحوثي لحسم المعركة، والحفاظ على هويتنا الوطنية والعربية، وإنهاء معاناة شعبنا اليمني الصامد والصابر.

وتابع الإرياني: "الزملاء الإعلاميين والصحفيين والناشطين في منصات التواصل تقع على عاتقهم مسئولية وطنية وتاريخية في تعزيز وحدة الصف الوطني، ونبذ كل ما يدفع نحو الفرقة والشتات، والمشاركة الفاعلة بالاسناد الإعلامي في معركة التحرير، والتفاعل مع العملية التي أعلن عنها ناطق التحالف".

وثمن الوزير الإرياني، عاليا المواقف التاريخية للأشقاء في المملكة بدعم اليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، ودورهم الأخوي الصادق والنبيل في إسناد اليمن في كافة المجالات لتصبح جزء من المنظومة الخليجية، تجسيدا للعلاقات الاستثنائية، وتأكيدا لواحدية المعركة والمصير المشترك بين البلدين؟