شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إجمالي الإصابات بكورونا يرتفع إلى 6ر61 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر2% مقارنة بنفس التوقيت أمس الاثنين، لتصل إلى 6ر61 مليون إصابة، حتى الساعة 0604 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 31ر6 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 8ر3 % مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت العاصمة واشنطن زيادة بنسبة 7ر5 % ، في عدد حالات الإصابة ، مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 116 ألفا و.278

وسجلت ولاية إلينوي أعلى عدد من حالات الوفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية ، حيث توفي بها 207 أشخاص.