شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحصل على 5 ملايين جرعة معززة من «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الألمانية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء أن ألمانيا اشترت خمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر/بيونتيك لتسريع برنامج الجرعات المعززة في البلاد.

وتم شراء الجرعات ، التي ستتاح اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ يوم 24 كانون الثاني/يناير ، من رومانيا التي تلقتها من خلال خطة الاتحاد الأوروبي لشراء اللقاحات ولكنها لم تستخدمها.

وبشكل عام، تتوقع ألمانيا توفير حوالي 32 مليون جرعة لقاح في ثلاثة أسابيع اعتبارا من 17 كانون الثاني/يناير. ويشمل ذلك 12 مليون من شركة فايزر/بيونتيك و 20 مليونا من مودرنا.

وقالت الوزارة إن هذا سيجعل من الممكن توفير جرعة معززة لكل من يريدها في الأسابيع الثلاثة القادمة.