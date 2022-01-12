شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يبدأ عملية «حرية اليمن السعيد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، بدء عملية «حرية اليمن السعيد» بكافة المحاور والجبهات، مشددا على أن هدفها «إنماء وازدهار البلاد»، وأكد المتحدث الرسمي العميد ركن تركي المالكي في ذات الوقت أن القيادة المشتركة تقف مع اليمنيين في كل الظروف.

‏وبعد وصوله شبوة المحررة، أمس الثلاثاء، قال العميد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي بحضور المحافظ عوض العولقي: ندعو اليمنيين للالتفاف حول القيادة السياسية في مواجهة الميليشيات الحوثية، التي نكّلت بالمواطنين اليمنيين، معلنا بدء عملية «حرية اليمن السعيد» بكافة المحاور والجبهات.

وفيما تقدم محافظ شبوة بالشكر لقيادة تحالف دعم الشرعية، يضيف المالكي: وزارة الدفاع اليمنية تمارس دورها بالتنسيق مع التحالف، وأكد أن عملية «حرية اليمن السعيد» هدفها إنماء وازدهار اليمن، وقال: نقوم بعمليات عسكرية لإعادة الأمن لليمن، لافتًا إلى أنهم ملتزمون بمنهجية المصداقية والشفافية للأحداث العملياتية والإعلامية.

وحدة اليمنيين

وفي السياق السياسي، دعا التحالف اليمنيين للالتفاف حول القيادة السياسية في مواجهة الميليشيات، التي وصفها بـ«المعطل للعملية السياسية» في اليمن.

ميدانيًا، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ 59 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في شبوة ومأرب، والقضاء على أكثر من 350 عنصراً إرهابياً، وأسفر الاستهداف عن تدمير 47 آلية عسكرية للحوثي.

وقال التحالف وفق بيان نشرته «واس» على صفحتها في «تويتر»: نفذنا (37) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أنها دمرت (25) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من ( 230) عنصراً إرهابياً.

وفي شأن مأرب، أكد تحالف دعم الشرعية تنفيذه (22) عملية استهداف ضد الحوثيين في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقال: إن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (120) عنصراً إرهابياً.

هادي يبارك

من جانبه، بارك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تحرير واستعادة مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأكد تقدير اليمنيين وقياداته لدعم التحالف بقيادة المملكة في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

وفي اتصال هاتفي مع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي هنّأ هادي أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيداً بالبطولات التي سطرتها «العمالقة» والمقاومة والجيش والتضحيات التي قدموها لتحقيق هذا الانتصار الكبير.

وثمّن دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لعملية تحرير بيحان، مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل حماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

التفاف ناجح

وفي انتكاسة واسعة تشهدها صفوف الميليشيا، أعلنت ألوية العمالقة السيطرة على مناطق شاسعة من مديرية حريب الإستراتيجية بمأرب.

ونفذ الجيش اليمني بمساندة «العمالقة»، الثلاثاء، التفافاً ناجحاً أدى إلى قطع خطوط إمداد الانقلابيين في «حريب»، حيث حاصر الجيش الميليشيا في حريب من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وتزامنت العملية مع زحف «العمالقة» من اتجاه مديرية عين في محافظة شبوة، ما وضع الانقلابيين في كماشة أدت إلى انهيارها.

وتكسرت سيطرة الحوثي على محافظة مأرب، بعد عام كامل من المعارك، واختطاف مديريات بالكامل، ومواقع هامة، لتقطع قوات الشرعية عليها خطوط الإمداد نحو ثاني مديرية.

وتتواصل عملية تمشيط مديرية «عين» آخر المديريات المحررة من قبل ألوية العمالقة وقوات الجيش اليمني، بالترافق، يستمر الجيش والمقاومة في التقدم نحو المناطق الجنوبية لمأرب، وشرق محافظة البيضاء لتطويق العناصر الحوثية هناك.