شكرا لقرائتكم خبر عن فائزة رفسنجاني: نحن من قتل السوريين واليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت فائزة هاشمي رفسنجاني: إن النظام الإيراني لعب دورًا في قتل نصف مليون سوري، إضافة لدوره في إطالة أمد حرب اليمن.

وفي مقابلة مع موقع «ديدبان» الحكومي، أمس الثلاثاء، ردّت ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني على تصريح لخامنئي، بقولها: «نحن نهتف شعارات جيدة للعالم، ونبحث عن العدالة للعالم، لقد سيطرنا على الميدان في دبلوماسيتنا لتحقيق العدالة في العالم، لكن دعونا أولاً نوفر العدالة في بلادنا، نحن نتحمل المصاعب، ولكن من أجل ماذا؟».

وتضيف رفسنجاني عن تدخلات النظام في سوريا واليمن: عدد القتلى في سوريا فقط؛ يكون 500000 شخص، ولعبنا دورًا في هذا، وتابعت بالقول: «انظروا إلى اليمن الآن، لقد مرّت سبع سنوات من الحرب الداخلية التي لعبنا فيها دورًا ووفرنا أرضية لقتل المسلمين».