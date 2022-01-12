"ذبح شريكة حياته".. شاب يقتل زوجته في الدقهلية بسبب "الشابو"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تخلص شاب بقرية كفر الجنينه التابعة لمركز نبروه محافظة الدقهلية، من زوجته ذبحا داخل مسكن الزوجية بسبب تعاطية المستمر لمخدر الشابو وفر هاربا.

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ بمقتل زوجة على يد زوجها ذبحا بقرية كفر الجنينة التابعه للمركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مرحز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل "مريم محمد عبد الغنى عيسى"، ٢٢ عاما ذبحا، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نبروه.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة زوجها ويدعى "أحمد.أ"، ٣٥ عاما وفر هاربا عقب ارتكابه للجريمة.

وأكد عدد من الأهالي أن الزوج يتعاطى أنواع كثيرة من المواد المخدره ومنها مخدر الشابو.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.