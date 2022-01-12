الجنايات تُحاكم المتهمين بقتل "طفل المقطم" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، للمرافعة في محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون في المقطم.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط و أسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات.