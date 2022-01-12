الجنايات تُحاكم المتهمين بقتل "طفل المقطم" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، للمرافعة في محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون في المقطم.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط و أسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات.