"السيادي السوداني": الحكومة حريصة على الحوار مع كافة المكونات للخروج من الأزمة

أعلن مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد.



جاء ذلك بحسب عضو المجلس الهادي إدريس خلال لقائه بالقصر الرئاسي بالخرطوم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، وفق بيان للمجلس، تلقت الأناضول نسخة منه.



وذكر المجلس أن إدريس "أكد حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، معلنا ترحيب الحكومة بالمبادرة الأممية لتحقيق الاستقرار في السودان".



من جانبه، قال فولكر إن "ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرة تعد مساهمة لتسهيل عملية التشاور حول الانتقال الديمقراطي"، وفق بيان المجلس.



وأشار إلى أن البعثة الأممية "لا تحمل مذكرة أو مسودة حلول للازمة بل تتم عبر الحوار مع السودانيين انفسهم."



وفي وقت سابق الثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السوادنية".



وجاءت مبادرة إيغاد، عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بحسب تصريحات له الأحد والإثنين.



ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.



وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.



وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية).



(الاناضول)