بينيت ينفي الحاجة إلى إغلاق عام جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، الحاجة إلى فرض إغلاق عام جديد، وذلك رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بينيت خلال مؤتمر صحافي إن “الاقتصاد يجب أن يبقى مفتوحا.. لا أريد أن يفقد الناس أماكن عملهم ولا أريد أن أرى الشركات تغلق”.

ودعا الناس للعمل من المنزل “قدر الإمكان”، مشيرا إلى أن “الدولة ستمول أيام الحجر الصحي، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص”.

واعتبر بينيت أن “عمليات الإغلاق لا تجدي نفعا”، مضيفا: “لقد رأينا أن دولا أخرى فرضت إجراءات قاسية مثل هولندا التي فرضت إغلاقا تاما، لكنه لم يساعد. علينا إدارة هذا التسونامي”.

وقررت وزارة الصحة تقليص عدد أيام الحجر الصحي المفروض على المصابين بفيروس كورونا إلى 7 بدلا من 10، وذلك شرط ألا تظهر أعراض المرض على المحجور خلال الأيام الثلاثة الأخيرة للحجر.

كما قرر الجيش الإسرائيلي، وقف التدريبات الاحتياطية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلن يوم أمس الاثنين إصابة اثنين من كبار الجنرالات بالفيروس.