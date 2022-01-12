شكرا لقرائتكم خبر عن جناح تنسيقية الأحزاب يلفت الأنظار في أول وثاني أيام منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لفت جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنظار حضور اليوم الأول، والثاني، من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وزار جناح التنسيقية بالمنتدى عدد من ضيوف المؤتمر، منهم وزراء المالية الدكتور محمد معيط والكهرباء الدكتور محمد شاكر، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب والرياضة الجزائري، بالاضافة الى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء المنظمات الدولية الذين عبرو عن إعجابهم بفكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدى تطورها في معدلات زمنية قصيرة، مما يشير إلى إصرار أعضاء التنسيقية على إنجاح التجربة ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها تجارب مماثلة سابقة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.