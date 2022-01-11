شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة أقباط أمريكا: الدولة المصرية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جاكلين سعد سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، وممثلة وفد أقباط أمريكا في منتدى شباب العالم، إنها تشعر بالفخر والسعادة لعودة منتدى شباب العالم مرة أخرى بعد توقفه العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن قرار الدولة المصرية بعقد منتدى شباب العالم كان مفاجأة للجميع وتحدي كبير لتنظيمه في هذا التوقيت وظل انتشار المتحور الجديد لكورونا، ولكن الدولة المصرية دائما ما تثبت قدرتها على النجاح في مواجة التحديات العالمية.

وتابعت "أنا على ثقة كبيرة في الشباب المصري، أنهم على قدر كبير من المسئولية والوعي لتنظيم منتدى شباب العالم، وقدرتهم على الحفاظ على الطب الوقائي، قائلة «شوفنا إجراءات عظيمة من تباعد واختبارات كورونا، كما أن كافة الحاضرين مُطعمين بلقاح كورونا».

وأوضحت أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يناقش القضايا الدولية ويضع الحلول الجذرية لها، وتواجد عدد كبير من شباب العالم فرصة هامة للاستفادة من الخبرات في مجالات عدة، وتطبيق أكثر استفادة من نشر الوعي بقضايا تداعيات مواجهة كورونا والتغير المناخي وغيرها.