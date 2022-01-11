شكرا لقرائتكم خبر عن 111 ناشطا من 47 دولة شاركوا فى نموذج محاكاة حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن نموذج المحاكاة لجلسة حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم، شارك بها 111 ناشطا من 47 دولة، وتابع:"أنا شعرت كما لو كنت في جنيف كأنها جلسة حقيقة"، موضحًا أن الجلسة شهدت بيانات ونظام وهجوم شرس واستخدام الأدوات الدولية فى الانتقاد بالشكل الصحيح.

وأضاف "شيحة"، خلال لقاء له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الجدية التى تحدث بها الشباب خلال استخدام الأدوات الدولية فى حقوق الإنسان غاية فى الرقى، وتابع: "القاعة رسمت على ديكور مجلس حقوق الإنسان فعلاً.. والجميع اعترف أن وباء كورونا وباء عالمى أضر بالبشرية جميعاً، وتابع: "قضية عليها إجماع دولى وتأثرت بها الدول كافة الغنية والفقيرة معاً".

وأكد "شيحة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان سعيداً بالانتقاد الذى وجهه الشباب خلال نموذج المحاكاة، وناشد الشباب المشارك أن يستمر في تصوره عندما يعودوا إلى بلدانهم من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للبشرية جميعاً.

ولفت "شيحة" إلى أن مصر حققت نقلات نوعية في ملف حقوق الإنسان، وهذا أمر لا تخطئة أي عين، والجميع شاهد إلزام مصر وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم مراعاة فيها الفئات المهمشة.