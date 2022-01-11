أرمينيا وأذربيجان تبلغان عن سقوط قتلى إثر تجدد القتال على الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان - (د ب أ)

أعلنت كل من أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيتان سابقا بمنطقة القوقاز، عن سقوط قتلى من الجنود إثر تجدد القتال على الحدود بين البلدين والمتنازع عليها منذ عقود.

وقالت وزارة الدفاع في يريفان اليوم الثلاثاء إن جنديين أرمينيين قتلا وأصيب اثنان آخران في مقاطعة جغاركونيك الحدودية بشرقى البلاد.

من جانبها، تحدثت أذربيجان عن مقتل جندي واحد من قواتها. وحمل كل من الجانبين الآخر المسؤولية عن تجدد القتال.

وأفادت مصادر أرمينية بأن الوضع أصبح "مستقرا نسبيا" بحلول المساء.

وتتجدد الاشتباكات بين الجانبين منذ الحرب بينهما بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في عام 2020، والتي انتهت باستعادة أذربيجان السيطرة على أجزاء واسعة من ناجورنو كاراباخ التي كانت أرمينيا قد سيطرت عليها في بداية تسعينيات القرن الماضي.