خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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