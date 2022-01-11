إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس غرب رام الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

من مكان عملية الدهس

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مستوطنة “حلميش” شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الجندي المصاب يبلغ من العمر 19 عاما، ووصفت جراحه بالمتوسطة، لافتة إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد وقوع عملية الدهس، والتي أسفرت عن إصابة الجندي في منطقة الأطراف.

وأفادت الصحيفة بأن فرق الإسعاف وصلت إلى المكان وقدمت العلاج الطبي للجندي الإسرائيلي المصاب.

ووفق تقارير إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال اعتقل الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس.

وفي غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، عقب عملية الدهس قرب مستوطنة “حليمش”.