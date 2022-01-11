العراق.. إحالة رئيس جلسة السن بالبرلمان إلى لجنة السلوك النيابي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إحالة النائب محمود المشهداني، الذي كان رئيسا للسن في جلسة افتتاح البرلمان العراقي، على لجنة السلوك النيابي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي، إن “رئاسة المجلس قررت إحالة النائب المشهداني على لجنة السلوك النيابي”.

وأضافت، أن “ذلك جاء لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس”.

وظهر محمود المشهداني الذي ترأس جلسة البرلمان الأولى بصفته “رئيس السن” في وضع صحي “صعب”، بحسب ما قال هو نفسه، ونقل على إثر ذلك إلى المشفى.

لكن معلومات رشحت من سياسيين عراقيين، أشارت إلى أن المشهداني ادعى إصابته بوعكة صحية لتأجيل الجلسة الافتتاحية.

واضطر رئيس السن لمجلس النواب العراقي الجديد محمود المشهداني، إلى رفع الجلسة الافتتاحية، بعد وقوع مشادات بين برلمانيين أدت إلى إحداث فوضى داخل الجلسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية.

وقالت قناة العراقية الرسمية إن النائب عامر الفايز رفض تولي رئاسة الجلسة رئيس سنّ بدلا من المشهداني، وأشارت إلى أن النائب خالد الدراجي رئيس السن الاحتياطي ترأس الجلسة الافتتاحية بعد استئنافها مجددا هذا المساء بحضور 205 نواب. ويتعين على الجلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد الذي رشح له رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي والمشهداني.