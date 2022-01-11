قبل 'كلاسيكو' الغد.. برشلونة يكشف عن نبأ سار

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، غدا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، المقامة بالمملكة العربية السعودية

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شارك في المران اللاعبون الخمسة، الذين أحاطت الشكوك بمشاركتهم في المباراة غدا.



واللاعبون الخمسة هم، أنسو فاتي، بيدري جونزاليس، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونج وفيران توريس، وقد تلقوا تصريحا طبيا يؤكد جاهزيتهم للمباراة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن توريس ينتظر موافقة رابطة الليجا على قيده في قائمة البارسا، من أجل الدخول ضمن قائمة المباراة.

ويبقى الثلاثي إريك جارسيا ومارتن برايثوايت وسيرجي روبرتو، فقط خارج بطولة السوبر بسبب الإصابة.

وتقام بطولة السوبر الإسباني في السعودية للمرة الثانية، بعد نسخة عام 2019، التي توج بها ريال مدريد.



ويلتقي الفائز من ريال مدريد وبرشلونة، مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.